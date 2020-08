Ansichtkaarten van Stichting IJsselhoeven

REGIO – Op verzoek van Stichting IJsselhoeven is een vijftiental fotografen de afgelopen periode op pad geweest om mooie beelden van de IJsselvallei vast te leggen. Doel was het maken van ansichtkaarten.

Thema voor deze fotosafari was Schoonheid en Troost in coronatijd. Het lijkt soms of corona voorbij is, maar de samenleving zit er waarschijnlijk nog lang mee opgescheept. Zeker de kwetsbaren in de maatschappij. De mooiste foto’s zijn inmiddels geselecteerd en er zijn sets ansichtkaarten van gemaakt. Een kaartje, zeker met een mooie herkenbare afbeelding uit de eigen streek, zorgt immers vaak voor een glimlach, is de theorie van Stichting IJsselhoeven.

De sets zijn de afgelopen weken bij tal van afgiftepunten in de hele IJsselvallei gebracht. De eigen vrijwilligers van Stichting IJsselhoeven zorgen voor verspreiding. Ook worden de gratis kaarten verspreid via streekwinkels, kleine musea, oudheidkundige verenigingen en dergelijke.

Deze actie is financieel mogelijk gemaakt is door de provincie Gelderland.

www.ijsselhoeven.nl