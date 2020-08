Actiegroep vraagt financiële hulp in strijd tegen windmolens in Loenen

LOENEN – De actiegroep Windturbines Loenen Neen spant zich in om te voorkomen dat er windmolens worden geplaatst in het buitengebied van Loenen. In deze strijd vraagt de groep hulp van de inwoners van het dorp en het betreffende buurtschap Veldhuizen.

De actiegroep denkt dat het plaatsen van 180 meter hoge windturbines het Loenense landschap ernstig aan zal tasten. “Wij zijn ook voor de broodnodige energie-alternatieven, maar om deze windmolens achter het Veluwe-massief te plaatsen, midden in ons kwetsbare groen, lijkt ons erg inefficiënt. Ook wordt de flora en fauna hiermee ernstig geweld aangedaan en beschadigd”, aldus de actiegroep.

De actiegroep vindt een locatie langs de snelweg een beter alternatief en denk de gemeente Apeldoorn hier inmiddels redelijk van te hebben overtuigd. “Maar we zijn absoluut nog niet zeker van onze zaak”, zegt de groep, die dan ook bereid is de strijd voort te zetten.

Hiervoor heeft de actiegroep nu wel de hulp nodig van andere inwoners van Loenen. “Het voorwerk heeft ons veel tijd, moeite en geld gekost. Met name de kosten van juridische adviezen en bijstand speelt ons parten.” De actiegroep vraagt financiële hulp om de rekening van de advocaat te betalen. “U laat ons als initiatiefnemers toch niet met de rekening zitten?” Een bijdrage is meer dan welkom en kan worden gestort op NL 84 SNSB 8824 0566 36 t.n.v. B.B.Aldenkamp, penningmeester van de actiegroep Windturbines Loenen neen. De actiegroep is bereikbaar via geen.windmolens.loenen@gmail.com.