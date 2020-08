Aanrijding op Koppeling

ANGERLO – Een man is vrijdag 7 augustus aan het eind van de ochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Angerlo. Hij zat op een snorscooter en werd geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur. De automobilist sloeg vanaf de Ganzepoelweg richting De Koppeling, maar zag hierbij de snorscooter op her fietspad over het hoofd. Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallendienst van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Persbureau Heitink