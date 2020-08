Aanrijding met boom

EERBEEK – Op vrijdag 31 juli omstreeks 23.00 uur vond op de Harderwijkerweg in Eerbeek een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder kwam uit de richting van Apeldoorn en kwam in een bocht met de rechter wielen in de berm en raakte de macht over het stuur kwijt. De auto botste aan de andere zijde van de weg tegen een boom. De inzittenden raakten niet gewond. De auto was zwaar beschadigd en werd afgesleept.