Aanmeldingen voor Brummense Bikkel nog tot eind augustus

GEM. BRUMMEN – De jaarlijkse uitreiking van de Brummense Bikkel – het Brummense jeugdlintje – wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Dat heeft de jury, onder leiding van wethouder Ingrid Timmer, besloten. Ook wordt de inzendtermijn voor nominaties verlengd tot en met 30 augustus.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die een bijzondere prestatie hebben verricht. Iedereen kan aanmeldingen voor de Brummense Bikkel opsturen. Er zijn twee leeftijdscategorieën: van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar

Een aanmeldformulier voor de Brummense Bikkel is te downloaden via de website van Stichting Welzijn Brummen, www.welzijnbrummen.org/brummense-bikkel. Een aanmelding kan ook worden gestuurd naar bikkel@welzijnbrummen.nl of Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC Brummen. Meld in de voordracht duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adres en telefoonnummer. Geef ook duidelijk aan waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen. De jury beoordeelt in september alle inzendingen.