Aanmelding Burendag 2020 van start: ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’

REGIO – De aanmelding voor Burendag 2020 is gestart. Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben een manier bedacht waarop buren deze dag op anderhalve meter afstand kunnen vieren, onder het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’. Via Burendag.nl kunnen alle buurten van Nederland zich aanmelden voor de vijftiende editie, die op zaterdag 26 september plaatsvindt.

Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger zijn als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Op deze manier kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 48.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo’n 6.000 buurten mee. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl.

Ook op anderhalve meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten die buren met elkaar kunnen ondernemen. Op Burendag.nl zijn ideeën te vinden voor veilige Burendagactiviteiten als een spelletjesdag, buurtbingo of een open buurtpodium voor de deur. Daarbij is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt van de Rijksoverheid en het RIVM.

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe belangrijk het is om naar onze buren om te kijken. Door Burendag te organiseren willen we buren de mogelijkheid geven contact te leggen, zodat ze gemakkelijker op elkaar terug kunnen vallen wanneer dat nodig is. Ook zal het dit jaar een moment worden waarop gevierd wordt dat er al zoveel buurtgenoten zijn die voor elkaar klaarstaan. We nodigen iedereen uit om mee te doen en er op een veilige manier een waardevolle dag van te maken.”

John Brands, algemeen directeur Jacobs Douwe Egberts: “Met Burendag willen we mensen bij elkaar brengen. In de afgelopen maanden brachten veel mensen hun tijd vooral thuis door: achter de voordeur. Met de aangepaste opzet nodigen we iedereen uit om de deur open te zetten en vóór de voordeur contact te maken. Zo kun je op afstand toch zorgen voor verbinding met elkaar en de buurt.”