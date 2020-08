DREMPT – De brandweer van Doesburg werd dinsdag 11 augustus opgeroepen voor een brand in een schuurtje. Ter plaatse, op de Veenweg in Drempt, bleek een aanhanger met rommel in de brand te staan. De inhoud van de aanhanger was spontaan beginnen te branden. De eigenaar was al begonnen met blussen met de tuinslang en de brandweer heeft het overgenomen en het vuur helemaal gedoofd.

Foto: Hanny ten Dolle