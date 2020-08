Woensdag (26/08) Beekbergen Avondrit stoomtrein, VSM-station, 19.25 – 19.25 uur Doesburg Uitverkoop Naaiatelier, Ooipoortstraat 41, 14.00 – 16.00 uur Velp Buurtsportdag: zeskamp, De Poort, 14.00 – 16.00 uur Optreden Odayin Trio, Jansen & de Feijter, 20.00 uur Donderdag (27/08) Brummen Repair Café, Onze Droom, 10.00 – 12.00 uur Buitenbios: Horse Normes, Brummense Buiten Bios, 20.30 uur Dieren Repair café, De Oase, 19.00 – 21.00 uur Doesburg Orgelconcert, Martinikerk, 20.00 uur Velp Netwerkbijeenkomst, Me and Mrs. P, 09.00 – 11.00 uur Spelletjesmiddag, Jansen & de Feijter, 13.00 uur Vrijdag (28/08) Rheden Heidehoppen, start: Parkeerplaats Paviljoen Posbank, 10.00 – 16.00 uur Zaterdag (29/08) Brummen Rondleiding, Voedselbos, 10.30 uur De Steeg Oogstmarkt, Amaliahoek, 10.00 – 12.00 uur Drempt Openluchtbioscoop: Forrest Gump, Veld HC03, 20.30 uur Rheden Heidehoppen, start: Parkeerplaats Paviljoen Posbank, 10.00 – 16.00 uur Zondag (30/08) Brummen Actiedag voor Eva, Rhienderoord, 08.00 – 20.30 uur Hoenderloo Outdoor meditatie, Hoge Veluwe, 11.00 – 12.45 uur Fietsexcursie: oorlog in Park, Hoge Veluwe, 13.30 – 16.00 uur Concert Fanfare Bereden Wapens, Hoge Veluwe, 14.00 – 15.00 uur Klarenbeek Wandeltocht 4! van Klarenbeek, Start: MFC, 10.00 – 13.00 uur Loenen Wandeling Reeënberg, Start: Parkeerplaats waterval, 09.30 – 11.30 uur Rheden Wandeling wolven, Bezoekerscentrum, 14.00 – 16.00 uur Velp Open dag, Atelier Creso, 11.00 – 16.00 uur Dinsdag (01/09) Doesburg Introductie Wandel Challenge, Start: Wilgenstraat 4, 19.00 uur Modecafé, Leger des Heils, 19.30 – 21.30 uur Woensdag (02/09) Doesburg Lunchen voor 2 euro, Leger des Heils, 12.00 – 13.00 uur Brei- en haakcafé, Leger des Heils, 13.30 – 15.30 uur Velp Pianoconcert Christian Sanders, Jansen & de Feijter, 20.00 – 21.00 uur