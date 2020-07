Zwerfvuilinzameling Loenen gaat door

LOENEN – Begin juni is er in Loenen zwerfvuil verzameld met een groep enthousiaste inwoners. Dit was een groot succes en om een schoon dorp te houden wil Loenen Zonnedorp dit graag drie of vier keer per jaar herhalen.

Graag wil het bestuur dat weer met een groep enthousiaste mensen doen. Langer dan twee uurtjes zal het niet duren. Het is gezellig, er is koffie en men loopt weer eens door het eigen dorp. Al wat nodig is, is een papierafvalknijper, een plastic zak, en wat vrije tijd. De gemeente Apeldoorn zorgt voor afvalknijpers en vuilniszakken en haalt de volle zakken later op.

Het gaat voornamelijk om het zwerfvuil langs de Hoofdweg, de Eerbeekseweg, de Kempe, Beekbergerweg, het Lonapark en bij de Spar. Als voorlopige data heeft men gekozen voor zaterdagen 19 september en 12 december dit jaar en 6 maart en 5 juni volgend jaar. De start is om 10.00 uur bij de Brink.

Iedereen die mee wil helpen, kan zich melden bij Vereniging Loenen Zonnedorp via info@loenenzonnedorp.nl of Marloes van Brink via marloesvanbrink@gmail.com.