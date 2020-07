Zussen Fens komen al 35 jaar wekelijks bij elkaar

DIEREN – De (schoon)zussen Fens uit Dieren vierden onlangs een bijzonder jubileum. Al 35 jaar komen zeven zussen en één schoonzus elke maandag bij elkaar. Deze bijzondere band mocht volgens zus Martha wel eens in de krant.

Het gezin Fens bestond uit acht meisjes en drie jongens. Het was een hecht gezin en ook als volwassenen trekken de kinderen veel met elkaar op. Zus Martha vertelt: “Vooral toen onze kinderen klein waren, gingen we vaak samen dagjes uit. Op vakantie met drie auto’s naar Italië, Frankrijk en Oostenrijk. Pa en ma gingen toen vaak mee. Wat waren ze trots op hun elftal.”

Nu de kinderen Fens zelf opa’s en oma’s zijn, gaan zij op pad met hun eigen kinderen en kleinkinderen of maken zelf verre reizen. Maar dat wil niet zeggen dat het contact minder wordt.

Al 35 jaar komen de zussen elke maandagmiddag bij elkaar koffie en thee drinken. Nog niet iedereen is met pensioen, dus wie kan, die komt. “Elke week even bij een ander bijpraten. We raken nooit uitgepraat”, zegt Martha. Alle zussen wonen in Dieren en Spankeren, dat maakt het wel makkelijker.

Uit deze ontmoetingen is ook het zussenweekend ontstaan. “Elke keer regelen twee andere zussen het weekend. Waar gaan we naartoe, wat is er te doen? De locatie blijft voor de anderen een verrassing. We trekken er graag op uit en bezoeken musea, oude dorpjes en houden ook wel van een terrasje en lekker eten”, aldus Martha. “We doen samen een soort van ochtendgymnastiek en doen ouderwets gezellige spelletjes. We hebben heel veel plezier.” Ook gaan de zussen lekker winkelen, waarbij ze nogal eens te horen krijgen dat ze zo op elkaar lijken. “Prachtig is dat!”

De zussen zijn al in Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland geweest. Het reisje dat ze dit jaar naar Overijssel zouden maken is uitgesteld van juni naar oktober. “We hopen dat dit doorgaat, maar vooral dat we dit nog vele jaren met elkaar in goede gezondheid met elkaar mogen doen”, besluit Martha.