Zomertrainingen van start bij SC Rheden

RHEDEN – Woensdag 15 juli vond bij Sportcombinatie Rheden de eerste van vier zomertrainingen plaats. Via Sjors Zomer heeft zich een twintigtal kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar aangemeld om in de vakantie actief op het voetbalveld bezig te zijn. De training werd gegeven door drie selectiespelers uit het het eerste elftal en ook de komende drie weken zullen trainers en spelers van SC Rheden zich op de woensdagavond inzetten om deze jeugd de fijne kneepjes te leren. Meedoen kan nog steeds. Aanmelden kan via de site van Sjors Sportief.