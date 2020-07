Zomerse kunst- en fietsroute ART- Brummen

LOENEN/BRUMMEN – Op zaterdag 25 en zondag 26 juli kan er een mooie zomerse kunst-en fietsroute worden gereden van ART- Brummen. Deelnemers kunnen fietsen door de natuur en een kijkje nemen bij verschillende kunstenaars. De ateliers zijn op beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Er kan gestart worden bij Mieke Diekmann in Loenen. In de galerie en beeldentuin aan de Eerbeekseweg 13 A in Loenen zijn niet alleen haar eigen schilderijen en bronzen beelden te zien. De drie deelnemers van Art Brummen, die helaas niet in eigen atelier kunnen exposeren, laten bij Mieke een mooie collectie van hun werk zien. An Compagne heeft prachtige aquarelletjes gemaakt van de IJssel en ook een aantal van haar olieverf schilderijen zijn er te zien waaronder een werk uit het jaarthema Jan Mankes. In hetzelfde thema werkt Trudy Dijkstra in haar olieverfschilderijen. Onder meer heeft ze de prachtige uil in een andere setting geschilderd. Analies Martin laat verschillende objecten in keramiek zien.

Daarnaast zijn er de kleurrijke schilderijen en stenen beelden van Jolanda van Hattum, de bronzen beelden van Lilli Cohen en de sieraden van onderandere Hetty Zuidgeest (titanium) en Henry Lenferink (zilver en brons) te vinden en nog veel meer moois. Er is een leuke looproute gecreëerd zodat alles op het gemak te bekijken is.

Vanaf Loenen kan er door het landschap van de Veluwezoom naar het dorp Brummen worden gefietst waar de overige vier locaties op loopafstand van elkaar te vinden zijn. De beeldentuin en het atelier van Piet van Middelaar is te vinden aan de Burgemeester de Wijslaan 22 in Brummen.

Bij Otto Koedijk aan de Zegerijstraat 35 in Brummen is niet alleen zijn prachtige houtkunst te vinden maar ook het werk van Jelle van de Ridder. Schalen met een verhaal, bollen met barsten, puzzels met slaap, altijd van hout uit de regio.

Op Zegerijstraat 7a in Brummen is het ruime en lichte atelier van Annie Elissen te vinden achter huis. Hier hoopt zij in het najaar weer te kunnen starten met haar cursussen en workshops. Momenteel werkt zij veelal met acryl, niet alleen op doek maar ook op objecten.

Aan de Kerkstraat 6 in Brummen creëert Joop van Ulden met veel fantasie zijn prachtige vogel- en voederhuisjes. Zij voeren tegenwoordig de boventoon in het atelier van Joop. Er zijn al verscheidene nestjes uitgebroed en de voederhuisjes zijn zeer gewild in de winter. Het zijn allen handgemaakte unica’s en ze kunnen de winter weerstaan.

Foto: Werk van Annie Elissen