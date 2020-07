Zomerschrijfwedstrijd met de Schrijfjuffers

DIEREN – De Bibliotheek Veluwezoom daagt iedereen uit deze zomer mee te doen aan een schrijfwedstrijd. Zowel ervaren schrijvers als mensen die willen uitzoeken of ze schrijftalent hebben kunnen meedoen.

Deelnemers krijgen tips en ondersteuning van de Schrijfjuffers Tamara Onos, Barbara Sevenstern en Antoinette Kalkman, alle drie succesvolle vrouwenthrillerschrijfsters. Via het YouTubekanaal van de Bibliotheek Veluwezoom delen de Schrijfjuffers hun tien gouden tips om het eigen verhaal tot een succes te maken. Op donderdagavond 30 juli is er een spreekuur in de Bibliotheek Dieren, waar schrijvers de Schrijfjuffers het hemd van het lijf kunnen vragen over het schrijversvak. Ze zullen hen inspireren om het beste uit hunzelf naar boven te halen. Uit de beste verhalen selecteert de bibliotheek een winnaar, en die krijgt natuurlijk een prijs.

www.bibliotheekveluwezoom.nl