Zoektocht naar drenkeling Rhederlaag

LATHUM- Sinds vrijdagavond wordt er met man en macht gezocht naar een vermiste man in de Rhederlaag. Met sonarapparatuur en duikers werd er gezocht, maar zonder resultaat. Door diepteverschillen was het voor de hulpdiensten lastig werken. Zondag werd een groot deel van het gebied afgedregd, maar wederom leverde dit niets op. Maandag werd het gebied afgezocht met behulp van een hond. Ten tijde van het naar de drukker gaan van de krant, was er nog geen spoor van de man. Andere media meldden dat de vermiste man een 21-jarige Duitser zou zijn.