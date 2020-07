Zeventig iPads tegen eenzaamheid

DOESBURG – De gemeenten Doesburg, Zevenaar en Rijnwaarden hebben, samen met Caleidoz, besloten iPads in bruikleen te geven aan ouderen. Doel is hiermee de eenzaamheid terug te dringen. Zeker in deze coronatijd is contact met familie en vrienden erg belangrijk en met een iPad gaat dat makkelijker, ook als een fysiek bezoek niet mogelijk is. De vrijwilligers van het internetcafé helpen de ouderen om wegwijs te worden op het apparaat. Erg fijn voor de gebruikers, zeker nu ook steeds meer diensten digitaal worden aangeboden. De eerste twee iPads werden afgelopen week overhandigd aan deze bezoekers van de inloop op de Beinum, die hier erg blij mee zijn.

Foto: Hanny ten Dolle