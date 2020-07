Zelfs Sint komt meester Martin gedag zeggen

LIEREN – Meester Martin Kooijmans gaat met pensioen en dat kon de Prinses Julianaschool in Lieren natuurlijk niet in stilte voorbij laten gaan. Omdat een feestje niet mogelijk was, werd er donderdag 9 juli een heus defilé georganiseerd. Lange rijen van (oud-)collega’s, -leerlingen en ouders trokken aan de meester voorbij en overlaadden hem met mooie woorden en leuke cadeaus. Zelfs Sinterklaas en een roetveegpiet hadden de moeite genomen om midden in het jaar de reis van Spanje naar Nederland te maken om meester Martin gedag te zeggen. Het werd een avond vol terugblikken, met een lach en een traan. Het is duidelijk dat meester Martin zal worden gemist.

Foto: Han Uenk