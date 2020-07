Wisselende emoties bij Messy Church on Tour

DIEREN – Als er niet zo veel mensen bij elkaar mogen komen, dan verdelen we toch alle deelnemers over verschillende locaties? Dat bedacht de organisatie van de Messy Church, een activiteit voor de hele familie, georganiseerd door de verschillende geloofsgemeenschappen in Dieren. En dus trokken zaterdag 4 juli deelnemers op de fiets door het dorp. Bij de Evangelische boekwinkel werden zoekopdrachten gedaan, in het gebouw van de Evangelische Gemeente stond bouwen centraal en in de Emmäuskerk werden zandlopers gemaakt. De activiteit in de Ontmoetingskerk draaide om emoties. Deelnemers moesten verschillende emoties van elkaar overnemen en uitbeelden, wat boze uitdrukkingen en gekke gezichten opleverde. Voor de foto hielden de meeste mensen het toch het liefst op een lach …

Foto: Han Uenk