Winkelcentrum gaat strijd tegen peuken aan met peukenpocket

DIEREN – Winkelcentrum Dieren gaat de strijd aan tegen vervuiling door sigarettenpeuken. Peukenmeisje Bernadette Hakken uit Ellecom heeft, samen met de winkeliersvereniging en de gemeente Rheden een peukenproject opgezet, dat vrijdag 10 juli om 11.00 uur officieel van start gaat.

De vervuiling door peuken in Nederland een groot probleem dat maar niet wordt opgelost. Te veel mensen vergeten dat een peukje ook gewoon afval is en niet zomaar iets om op straat weg te gooien. Ook een peuk hoort gewoon in de prullenbak.

Om rokers hiervan bewust te maken, gaat vrijdag op Winkelcentrum Dieren een peukenproject van start. Alle kopers van filtersigaretten krijgen een flyer mee, met daarop informatie over de vervuiling door peuken. Er staat bijvoorbeeld op dat er jaarlijks in Nederlands 10 miljoen kilo peuken wordt weggegooid, waarvan 20 procent definitief in het milieu achterblijft – goed voor 2 miljoen kilo plastic. Daarnaast bevat een peuk giftige stoffen als lood, arsenicum en pesticiden. Eén peuk vergiftigt 8 liter water.

Een stukje informatie om rokers bewust te maken van het feit dat hun peuk niet zomaar weggegooid kan worden. Daarom wordt hen ook een zogenoemde peukenpocket aangeboden, een handig hoesje van 8 bij 8 centimeter. De binnenkant van de peukenpocket is gemaakt van brandwerende folie. Rokers kunnen hun brandende peukje hierin stoppen en het hoesje luchtdicht afsluiten. De peuk gaat dus vanzelf uit en er is geen rooklucht meer in broekzak of tas. De peukenpocket kan dan bij een prullenbak worden geleegd en is klaar voor een volgend gebruik. Een peukenpocket kost 2 euro.

Wethouder Marc Budel krijgt vrijdag de eerste peukenpocket aangeboden, bij de officiële start van het peukenproject. Vanaf dat moment zijn de peukenpockets verkrijgbaar bij alle verkooppunten van tabak in Dieren.