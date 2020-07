Winkel SSKB weer open

EERBEEK – De winkel van Stichting Kinderkledingbeurs Eerbeek (SKKB) is weer open. Elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur zijn klanten weer welkom om nieuwe kinderkleding, – schoenen en speelgoed uit te zoeken. Op zaterdag 11 juli is er verkoop van 11.00 tot 14.00 uur.

Er wordt een beperkt aantal klanten tegelijk binnengelaten. Kleine kinderen kunnen alleen mee in een kinderwagen en klanten worden verzocht te betalen via pin. Om dit ongemak wat te verwachten, geldt er een korting op kleding en schoenen. Elk tweede artikel mag voor de helft van de prijs mee. Het is nog steeds mogelijk om telefonisch een afspraak te maken.

www.skkb.nl