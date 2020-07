Wethouder Cathy Sjerps beëdigd

BRUMMEN – Cathy Sjerps (60) is donderdag 2 juli beëdigd tot nieuwe wethouder van de gemeente Brummen. Ze neemt namens de PvdA zitting in het college en volgt wethouder Eef van Ooijen op, die in de vergadering een week eerder afscheid nam van het Brummens gemeentebestuur. Welke taken Sjerps op zich gaat nemen, beslist het college van burgemeester in wethouders in de eerstvolgende vergadering. Sjerps was van 2014 tot 2018 fractievoorzitter voor de PvdA in de Brummense gemeenteraad. Sinds 2010 is zij werkzaam als docent rechten aan de Hogeschool Windesheim. Gedurende haar wethouderschap wordt Cathy Sjerps buitengewoon verlof verleend door Windesheim.

Foto: Han Uenk