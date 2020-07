Werkzaamheden aan overwegen eind dit jaar van start

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden telt 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Dit is, met het oog op de veiligheid, niet wenselijk. Daarom is, in samenspraak met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail, een pakket maatregelen opgesteld, waarmee meerdere overwegen worden aangepast.

Een aantal jaren terug is aan inwoners van de gemeente Rheden gevraagd mee te denken over de veiligheid rondom spoorwegovergangen. Daarbij bleek dat niet alle voorstellen konden worden gewaardeerd. De gesprekken met inwoners hebben ertoe geleid dat de spoorwegovergang van de Mauritiusstraat in Rheden niet wordt afgesloten. Voor de overgang bij de Pinkelseweg in Rheden is een alternatief bedacht, waarbij deze in elk geval open blijft voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden zijn per overweg verschillend. In Velp bij Biljoen wordt een landbouwsluis aangelegd, zodat alleen fietsers, voetgangers en landbouwverkeer nog van de overweg gebruik kunnen maken.

Bij Rheden worden vijf overwegen aangepast. Zo wordt bij de Lentsesteeg een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Hiervoor moet nog wel een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. De Schaarweg en de Pinkelseweg worden overwegen voor alleen fietsers en voetgangers, bij de Havelandseweg wordt het wegprofiel aangepast om de overweg voor langzaam verkeer te verbeteren en bij de Groenestraat wordt zowel de overweg als het stationsgebied veiliger en overzichtelijker gemaakt.

In Ellecom komt een van de overwegen te vervallen, namelijk aan de Lange Juffer. De overweg aan de Hofstetterlaan wordt voorzien van een beveiligde overweg en een verhard fietspad. Voor de realisatie van dit fietspad is ook een bestemmingsplanwijziging nodig.

In Dieren komt er nog een perronaanpassing bij het overpad dat al opgeheven is.

Naast de bewaakte spoorwegovergangen, worden ook de onbewaakte spoorwegovergangen tussen Ellecom en De Steeg meegenomen bij de aanpak. In 2018 en 2019 zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest met Middachten, Ellecoms Belang, het bestuur van de begraafplaats en omwonenden. Dit leidde tot een werkgroep die uiteindelijk tot het volgende plan kwam. De overweg bij Jeugdland wordt mogelijk vervangen door een tunneltje. Hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Als dit mogelijk is en de tunnel daadwerkelijk gereed, wordt de overweg Kerkhof gesloten. De overweg in de verlengde weg van de oprijlaan van Middachten wordt voorzien van een beveiligingsinstallatie. De tussengelegen overweg wordt volledig afgesloten en kan incidenteel in gebruik blijven voor houttransport ten behoeve van Landgoed Middachten.

Het is de bedoeling dat de eerste werkzaamheden na de zomer van start gaan, maar voor dat kan moet een aantal verkeersbesluiten worden genomen. Dit is nodig als er sprake is van het plaatsen van verkeersborden, verkeerstekens of als er fysieke maatregelen worden genomen. Deze besluiten worden op korte termijn gepubliceerd.

In september informeren ProRail en de gemeente Rheden inwoners, treinreizigers en andere belangstellenden over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De laatste overwegen zullen naar verwachting in 2024 zijn aangepast.