Werken op de Pinkel

RHEDEN – De vrijwilligers van Rheejes Proate gaan maandag 13 juli weer aan de slag op begraafplaats de Pinkel. Met medewerking van Omroep Gelderland is een grote dode den zonder schade geveld. Deze kan in dus niet meer op de oude graven vallen. De werkers gaan ondertussen gewoon door met het maaien van gras en het opschonen van de oude graven. De beukenhaag aan de ingangsweg is gesnoeid, maar toch is er nog genoeg werk te doen. De ploeg begint maandag 13 juli om 9.00 uur. Voor koffie wordt gezorgd.