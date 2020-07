Werk van Rini Dado in online expositie MEAM

DOESBURG – Het MEAM, museum voor figuratieve kunst in Barcelona, heeft een werk van de Doesburgse kunstenares Rini Dado opgenomen in een online expositie. Het gaat om een portret van Rietveld, dat Dado heeft uitgevoerd in de primaire kleuren die voor Rietveld zo belangrijk waren in zijn werk. Ze werkte daarbij met heldere lijnen, om zo dicht mogelijk bij de filosofie van Gerrit Rietveld te blijven.

De foto van dit portret is opgenomen in de catalogus, die het museum uitgeeft in vervolg op de online expositie. Het echte schilderij is opgenomen in de collectie van Heckelman advocaten en notarissen in Arnhem.