Wandeling door de Reeënberg

LOENEN – Een boswachter van Natuurmonumenten begeleidt zondag 2 augustus een ochtendwandeling door natuurgebied de Reeënberg bij Loenen. De start is om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de waterval aan de Beekbergerweg, de wandeling duurt ongeveer twee uur. De tocht voert over de stuwwallen van de Veluwe, een heuvelachtig landschap met stuifzand, heide en bos, waar onder andere edelherten, wilde zwijnen en roofvogels wonen.

Er kunnen maximaal 16 mensen mee op deze excursie. Vooraf aanmelden is verplicht. Een kaartje kopen kan via www.natuurmonumenten.nl/reeenberg-loenen. De wandeling is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Honden mogen niet mee. Onderweg wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.