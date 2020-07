Vrouwen van Nu trekken wandelschoenen weer aan

BRUMMEN – Na een gedwongen rustperiode zijn de wandelingen bij de Vrouwen van Nu, afdeling Brummen weer van start gegaan. Op vrijdag 17 juli trokken de dames de wandelschoenen weer aan voor een mooie tocht door de omgeving van Brummen.

De komende tijd worden de wandelingen weer opgepakt. Er zijn korte en lange routes en op de woensdagen is er nordic walking. Dames zijn welkom zich aan te sluiten. Meer informatie over deze en andere activiteiten van Vrouwen van Nu in Brummen staat op www.vrouwenvannu.nl/brummen.