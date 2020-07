HOENDERLOO – Wie de wilde dieren wil zien ontwaken of in alle rust wil bewonderen, kan zondag 26 juli met een natuurgids van de Hoge Veluwe mee met een Vroeg uit de veren-wandeling. Deze start om 6.00 uur bij de ingang Hoenderloo van het Park en duurt tot 9.00 uur. Reserveren via www.hogeveluwe.nl is verplicht.