Vlindertuin trots van Comité Dorpsverfraaiing Klarenbeek

KLARENBEEK – Het dorp Klarenbeek heeft al ruim vijftig jaar een comité Dorpsverfraaiing. Dat is goed te zien als men het dorp binnenrijdt. In het voorjaar zijn fraaie bloembollen te zien en in de zomer mooie bloembakken. De mooie vlindertuin trekt niet alleen veel soorten vlinders, maar ook veel bezoekers nemen een kijkje in de kleurige tuin.

Het comité Dorpsverfraaiing werd op 4 april 1969 opgericht. Mevrouw E.G. van Heuvink-Reesink uit Voorst van de Stichting Ons Dorp Kan Schoner gaf toen de aanzet tot de oprichting van het comité. Rein Boerkamp was de eerste voorzitter en gaf in 1970 de voorzittershamer over aan Wim Huis in ‘t Veld. Onder zijn leiding kwamen er steeds meer activiteiten van de grond. In 1971 werd een grote schoonmaakactie gehouden. In 1982 kwamen de eerste drie houten bloembakken. Dit werd uitgebreid tot twaalf. Jaarlijks, nu na veertig jaar, sieren bloembakken nog het dorp.

Kunstwerk

De aanleg van een vijver met fontein in het hertenkamp aan de Molenweg was in 1978 een omvangrijk karwei dat met behulp van de gemeente Voorst en vele vrijwilligers werd geklaard. In dat jaar werd Klarenbeek in de provinciale competitie Ons Dorp Kan Schoner, de eerste prijs van de Veluwe. In september 1987 werd in het plantsoen aan de Sparrenweg een kunstwerk Opa en Oma onthuld.

Naast het mooier maken van het dorp kwam er door het comité nog meer tot stand. Er werden bolletjes geplant en een berm met wilde bloemen aan de Hessenallee. Er kwam kerstverlichting op korenmolen De Hoop. Tot de vaste jaarlijkse activiteiten hebben lange tijd de prikactie behoort die in het voorjaar werd gedaan door de schoolkinderen. Ook kwamen er tuinkeuringen die de bewoners stimuleerden hun siertuin nog fraaier te maken.

Zelfstandig

In 1987 werd ook begonnen met de aanleg van de vlindertuin op een stuk berm van Rijkswaterstaat dat er minder fraai uitzag. Het was een fikse klus dat door vrijwilligers werd geklaard. De jury van Ons Dorps Kan Schoner waardeerde dit in 1989 door de toekenning van de Parel van Gelderland. Het bord dat toen werd uitgereikt siert nog altijd de vlindertuin.

Nu na ruim vijftig jaar heeft Klarenbeek nog altijd een actief comité. Het is een zelfstandige vereniging, die nauw samenwerkt met Klarenbeeks Belang. Er is een bestuur dat bestaat uit voorzitter Frits Dijk en leden Theo Dolman, Anka Lesner, Janny Brink en Wolter Timmerman. Zij zorgen er met een grote groep vrijwilligers voor dat Klarenbeek een schoon en kleurig dorp blijft. Om de twee weken wordt er gewerkt in de Vlindertuin. Het vergt veel onderhoud om alles heesters en vaste planten ‘binnen de perken’ te houden. Zo’n negen personen komen samen op woensdagmorgen en maaien, snoeien, en schoffelen tot de koffie klaar is bij de familie Dolman. In de tuin heeft Theo Dolman ook een eigen bijenstal.

Bloembakken

Naast de vlindertuin vraagt het onderhoud van de bloembakken ook de nodige tijd. De vrijwilligers helpen ook met het onderhoud van het Klompenpad. Een nieuwe activiteit is het organiseren en regelen van de winterwandeling Kunst en Cultuur. Deze wandeling met veel activiteiten in en rond Klarenbeek was een groot succes.

Omdat Dorpsverfraaiing een zelfstandige vereniging is die het zonder subsidie moet doen is de club aangewezen op de steun van donateurs. Graag wil men er meer hebben om financieel meer armslag te hebben. Ook vrijwilligers voor de klussen van het comité zijn welkom. Men kan bellen naar Janny Brink, tel. 06 – 82007837 of e-mailen naar ebrink58@gmail.com.

Foto: Janny Brink