Vernielingen en overlast op de Doesburgse Bijenweide

DOESBURG – De Doesburgse Bijenweide wordt de afgelopen weken geteisterd door hangjongeren die voor overlast zorgen. Ook hebben zij een spoor van vernieling en rommel achtergelaten.

Naast de bijenstallen van de Imkersvereniging Doesburg ligt sinds 2012 de Doesburgse Bijenweide.Voormalige volkstuintjes zijn omgetoverd tot een gevarieerd terrein met boomgaard, plantenbedden, poel, heggen, hagen en een bloemenweide. Ideaal voor de bijen en andere bestuivende insecten, voor vogels, egeltjes en konijnen. Elke week wordt er door een zevental vrijwilligers hard gewerkt aan het onderhoud van het terrein. Regelmatig komen er mensen langs om te genieten van dit mooie stukje Doesburg met zicht op de Hoge Linie.

De rust in het gebied wordt de laatste weken verstoord door een groep jongeren die het gebied als hangplek heeft ontdekt, meldt de Stichting Doesburgse Bijenweide. Ze zorgen voor geluidsoverlast en laten rommel achter. Afgelopen week kwamen daar ook nog vernielingen bij. Een picknickset werd uit de grond getrokken en een bank vernield. De stichting is ten einde raad. “We hebben de jongens en meisjes enige tijd geleden aangesproken en ze beloofden zich keurig te gedragen. Niets is minder waar. Al fietsend door Doesburg verzamelen ze op verschillende plekken en laten een spoor aan vernieling achter. Dit moet stoppen.”

Het bestuur van de stichting heeft handhavers van de gemeente ingelicht en en aangifte gedaan bij de politie. Een buurtbewoner is het gedrag van de jongeren ook zat en plaatste een bericht met foto’s van de ravage op Facebook dat inmiddels vele malen gedeeld is. Hierin roept ze de jongeren op zich te melden en de schade te herstellen. Ook de Stichting Doesburgse Bijenweide hoopt dat er nu einde komt aan de overlast. “We hopen dat zonder drastische maatregelen onze Bijenweide verschoond blijft van deze zinloze acties”, aldus het bestuur.