DIEREN – De politie is woensdagmiddag 15 juli een onderzoek gestart in de Mezenlaan in Dieren, nadat een onbekende meerdere platen naast een container had gedumpt. Het gaat vermoedelijk om asbest platen. Een specialist van de politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink