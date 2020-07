Veluwerijders gaan weer in groepen op weg

DIEREN – Per 1 juli mag er weer in groepen worden gefietst en dat betekent dat ook Toerfietsclub Veluwerijders uit Dieren weer op pad gaat. De vereniging heeft de toertochten voor de komende tijd gepubliceerd op www.veluwerijders.nl.

De eerdere beperkingen in verband met het coronavirus zijn versoepeld. De 1,5 meterregel tijdens club- of groepsritten vervalt. Wel zijn er nog steeds beperkingen waar tijdens het fietsen rekening mee moet worden gehouden. Zo dient iedereen zich te houden aan de hygiënevoorschriften van het RIVM en thuis te blijven bij klachten. Daarnaast is geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, niet toegestaan.

Veluwerijders probeert het imago van de wielersport te verbeteren. Zo wordt er gefietst in groepen van maximaal 16 personen. De aanwezige wegkapitein ziet, als groepsleider, toe op het gedrag van de groep. Zo zal erop gelet worden dat 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt ten opzichte van de andere weggebruikers.

Fietsers die willen ervaren hoe het is om in een groep bij de Veluwerijders te fietsen, kunnen zich aanmelden via www.veluwerijders.nl of info@veluwerijders.nl.