VanZings gaat weer repeteren

DIEREN – Na een periode van gedwongen alleen thuis oefenen, kan vocaal ensemble VanZings weer van start. De zangers en zangeressen waren na een succesvol optreden in het najaar net weer begonnen met het instuderen van nieuw repertoire. Dat wordt nu weer opgepakt nu het ensemble weer met goede moed aan de repetities begint.

VanZings is op zoek naar alten en bassen. Het koor repeteert elke dinsdagavond in de omgeving van Dieren en is op zoek naar leden tot zestig jaar, liefst met enige koorervaring. Het repertoire van VanZings is gevarieerd klassiek werk uit alle stijlperiodes. Belangstellenden kunnen contact opnemen met dirigente Marjolein Berkvens, tel. 026-3335972 of marjoleinberkvens@planet.nl.