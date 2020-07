Tuinconcerten bij Jansen& de Feijter

VELP – Pianiste Marianne Ratajski speelt woensdag 15 juli in de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Haar pianospel wordt afgewisseld met voodrachten van Walter Jansen. Het concert duurt van 20.00 tot 21.00 uur. De entree bedraagt 20 euro, inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze en geen nazit. Vooraf reserveren is verplicht en kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal dertig personen. Bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.

De concertserie wordt de komende weken voortgezet. Op woensdag 22 juli komt pianiste Hanne Scheffer. Het programma is terug te vinden op www.eenpassievoorboeken.nl.