Trots Markt op Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Zondag 26 juli is weer de Trots Mark in Nationaal Park de Hoge Veluwe. De standhouders verkopen artikelen waar zij een passie voor hebben, duurzame producten met een eerlijk verhaal. Zowel lekkere food- als mooie non-food producten worden aangeboden. De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk voor bezoekers van de Hoge Veluwe.