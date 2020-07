Traverse Dieren genomineerd voor prijs

DIEREN – De Traverse in Dieren is een van de twintig genomineerden voor Gelderse prijs Ruimtelijke kwaliteit. Het college van Gedeputeerde Staten heeft twintig ‘aansprekende landschappen’ genomineerd voor de prijs. De achtste editie van de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit heeft als thema ‘Brede blik op ruimte’. Provincie Gelderland schenkt hiermee aandacht aan meervoudig gebruik van de ruimte; een passende uitwerking van de Omgevingsvisie Landsdeel Oost. Een onafhankelijke jury, onder leiding van Jan Terlouw voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland en voorzitter van de eerdere zeven edities van de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit, bepaalt de winnaar.

Vanaf dit voorjaar heeft provincie de Gelderse de samenleving gevraagd om projecten aan te dragen die mogelijk mee kunnen dingen naar de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Dit heeft geleid tot een lijst van veertig voorstellen. De Traverse in Dieren werd ingediend door de gemeente Rheden. De prijs voor de winnende inzending bestaat uit 10.000 euro.