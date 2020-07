Traumaheli in actie in Eerbeek

EERBEEK – Op de kruising Horsterdijk met de Lombokweg in Eerbeek heeft vrijdagochtend 3 juli een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto botste rond 11.45 uur met een flink vaart tegen een boom. De hulpdiensten werden gewaarschuwd en er kwamen al snel meerdere ambulances en politiewagens. Ook de traumahelikopter rukte uit. Hoe het ongeval is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat de auto uit de bocht is gevlogen.

Foto: Gerrit van de Pol