Toch geslaagd voor verkeersexamen

EERBEEK – Door de coronamaatregelen konden kinderen uit de groepen 7 van de basisscholen niet op de geplande datum in april hun theoretisch verkeersexamen afleggen. Veilig Verkeer Nederland heeft daarop besloten dit in juni alsnog aan te bieden. Niet elke school deed hieraan mee, een aantal besloot het examen een jaartje uit te stellen. De kinderen van de C. van Leeuwenschool hadden de verkeersregels echter zo goed geleerd, dat zij besloten toch het examen te maken. In totaal deden 28 jongens en meisjes mee aan het theoretisch examen. Het was een pittig examen en niet iedereen slaagde meteen. De lastige verkeersregels werden nog eens doorgenomen in de klas en na een herkansing konden alle kinderen op woensdag 24 juni hun diploma in ontvangst nemen.

Veilig Verkeer Nederland afdeling Eerbeek-Hall gaf alle leerlingen nog een tip om hun ouders en familie uit te dagen om een verkeersquiz te maken. Deze is te vinden op examenquiz.vvn.nl.

Het praktijkdeel van het verkeersexamen is voor alle basisscholen in Eerbeek uitgesteld naar volgend jaar.