Tineke Beishuizen brengt nieuw boek uit

DOESBURG – Op vrijdag 10 juli brengt Tineke Beishuizen haar nieuwe boek getiteld: ‘Een vermissing’ uit. In haar boek beschrijft Tineke Beishuizen hoe het leven van een tiener ingrijpend verandert door de verdwijning van haar moeder, en hoe ze er als volwassen vrouw opnieuw pijnlijk mee geconfronteerd wordt.

Tineke Beishuizen debuteerde in 2005 met de thriller Als zand door mijn vingers, die meteen een bestseller werd. Ook haar daaropvolgende boeken kwamen in De Bestseller 60 terecht, zoals Wat doen we met Fred? en Schaduwtuin. Ze schrijft al jaren voor Libelle.

Foto: Ruud Pos