Tegoedbon voor ambachtelijke kaars

KLARENBEEK – De ambachtelijke kaarsenmakerij De Tonkerij in Klarenbeek ondervindt veel last van de coronamaatregelen. Door de situatie in de wereld is de omzet volledig stil gevallen. Toch wil Marco Wilbrink het oude ambacht van het kaarsen maken in ere houden. Er zijn in Nederland maar enkele personen die op een ambachtelijk wijze kaarsen maken. In Klarenbeek is Wilbrink hier kortgeleden mee begonnen. In de Tonkerij worden handmatig kaarsen in allerlei maten en vormen gemaakt.De kaarsenmakerij achter B&B De Broeckse Hof begon al een goede publieke belangstelling te krijgen. Helaas ligt verkoop nu stil. Om de Klarenbeekse Kaarsenmakerij aan de Vorsterweg toch te laten voortbestaan heeft Wilbrink bedacht om, vooruitlopend op de feestdagen aan het eind van dit jaar, tegoedbonnen uit te geven, die voor onbepaalde tijd geldig blijven. De tegoedbonnen zijn te bestellen via marco@detonkerij.nl.