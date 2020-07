T.C. Eerbeek en Varego gaan samen voor duurzaam

EERBEEK- Tennis Club Eerbeek en Varego gaan samen voor duurzaam door het plaatsen van LED-verlichting op de negen tennisbanen van de Eerbeekse tennisclub. Het bestuur heeft de leden op de ledenvergadering, die begin 2020 plaatsvond, geïnformeerd over het plaatsen van de LED-verlichting. LED heeft een langere levensduur, hoeft minder vaak vervangen te worden en heeft een lager energieverbruik. Ook voor de tennissers op de baan heeft LED voordelen, want er is een gelijkmatigere verdeling van het licht op de tennisbanen wat het speelplezier in de avonden prettiger maakt.

Varego gaat de LED-verlichting plaatsen. Norbert Goedkoop van Varego en Andre Nolsen, voorzitter van T.C. Eerbeek, ondertekenden onlangs het contract voor deze mooie opdracht. Het vervangen van de huidige lampen zal begin augustus plaatsvinden, zodat de leden ook in 2020 al kunnen profiteren van het mooie en energiezuinige licht op de tennisbanen aan de Harderwijkerweg in Eerbeek.