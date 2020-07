Subsidies voor uitbreiding Maakplaats The Villa

BRUMMEN – Maakplaats The Villa in Brummen heeft een eenmalige subsidie gekregen van de gemeente Brummen. Het gaat om een bedrag uit het subsidiepotje voor innovaties in het sociale domein. Ook de provincie Gelderland draagt een steentje bij in de ontwikkeling van de werkplaats.

Nog geen twee jaar geleden opende Maakplaats the Villa haar deuren voor kinderen uit Brummen en omgeving. De oude autorijschool aan de Zutphensestraat werd omgetoverd tot creatieve plek waar kinderen alles kunnen maken wat ze kunnen verzinnen. Er kwam een timmerwerkplaats, een schilderatelier, een naai-atelier, een keuken, een moestuin en een knutselruimte. Wekelijks komen er zo’n dertig kinderen naar The Villa. Tijdens het klussen komen de verhalen van de kinderen los, aanleiding voor het team van The Villa om meer hulp te gaan bieden.

Met behulp van een leefbaarheidssubsidie van de provincie breidt de Villa haar activiteiten uit, zodat het aanbod nog meer kinderen aanspreekt. Zo wordt er een moestuin en een boomgaard aangelegd, er komt muziekapparatuur en er kan materiaal aangeschaft worden voor sportieve activiteiten. De kinderen kunnen volop sporten, want het lokaal sportakkoord van de gemeente Brummen stelt een beweegcoach ter beschikking. De pilot die in juli plaatsvond met een beweegcoach van Sportkompas is succesvol afgerond en wordt na de vakantie voortgezet.

Met steun van de gemeente Brummen komt er bovendien extra begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. De deur van de kindercoach staat open. De kinderen kunnen binnenlopen voor een luisterend oor, om een coachingsspel te spelen of door een andere werkvorm meer over zichzelf te leren. Binnen dit project start in september ook de rustklas, in samenwerking met de basisscholen van Brummen. Kinderen van wie het hoofd te vol zit om aan leren toe te komen, kunnen hier twee ochtenden in de week tot rust komen. Ook kinderen die (dreigen) uit te vallen kunnen hier terecht.

Jongeren die op de middelbare school zitten krijgen op vrijdag de ruimte om na een sportieve, creatieve of maatschappelijke activiteit met z’n allen te eten en tot slot een spel te doen of film te kijken. Samen met de jongeren zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang.

Het betrokken team van vrijwilligers maakt al deze activiteiten mogelijk. De kinderen verzinnen zelf wat ze willen maken en ontdekken zo veel mogelijk zelf hoe ze dat kunnen doen. De vrijwilligers helpen bij deze ontdekkingstocht en brengen hun kennis en ervaring over op de kinderen. Door de uitbreiding van de activiteiten kan het team wel wat versterking gebruiken. Informatie over de vacatures staat op www.maakplaatsthevilla.nl.