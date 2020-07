Struintocht over Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Een natuurgids neemt op zondag 2 augustus wandelaars mee voor een struintocht over de Hoge Veluwe. Deze start om 13.30 uur vanaf het Museonder en duurt ongeveer twee uur. De tocht voert door verschillende landschappen. Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.