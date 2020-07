Steeman tweemaal op het podium in Assen

LATHUM / ASSEN – Victor Steeman uit Lathum is tweemaal als tweede gefinisht tijdens de tweede ronde van de OW Cup op het TT Circuit Assen. Victor vocht in beide races voor de overwinning, maar door kleine foutjes in de voorlaatste ronden kon hij geen aanval doen op de overwinning.

Lentink Sports Racing kwam zaterdag 18 juli in actie op het TT Circuit Assen tijdens de tweede ronde van de OW Cup. Er stonden voor Victor Steeman uit Lathum en zijn teamgenoot Jeroen Hilster dubbele races op het programma in de ONK SuperCup 600 klasse, die werd voorafgegaan door één kwalificatiesessie. In deze training pakte Victor de snelste tijd en mocht daardoor van de eerste plek starten voor beide races.

In de eerste race kwam Victor ook uitstekend van de plaats. Victor verloor zijn leidende positie in de openingsronde aan Glenn van Straalen. Het tweetal wist vervolgens weg te rijden bij de rest van het veld. Victor reed de hele race kort achter de leider. In de voorlaatste ronde maakte de coureur uit Lathum een klein foutje, waardoor hij ondanks een sterke slotronde geen aanval meer kon doen op een overwinning.

Victor had opnieuw een uitstekende start in de tweede race, die was ingekort tot zes ronden. Hij reed vervolgens drieënhalve ronde aan de leiding, totdat hij ingehaald werd door Van Straalen. Victor gaf niet op en haakte aan. In voorlaatste ronde maakt hij alleen een duur foutje in de GT-bocht, toen de motor in zijn vrij schoot. Ondanks een geweldige van 1’41.1 kwam Victor net tekort om een aanval te doen op de overwinning.

Victor Steeman: “Het was een goed weekend! Vrijdag in de vrije trainingen hadden we een technisch probleem, waardoor we wat rijtijd misten. Maar door het snelle werken van het team was alles meteen weer goed. Zaterdag ging het super. De kwalificatie was goed en ik kon een goede ronde rijden, waarmee ik de pole position pakte. De races waren redelijk. Ik had beide keren een super goede start. Echter heb ik in beide races een foutje gemaakt in de voorlaatste ronde en daardoor net niet gewonnen. Al met al een super goed weekend en ook mijn snelste tijd ooit op Assen gereden.”

Teammanager Tristan Lentink: “Ik ben blij dat we dit weekend als team weer een stap in de juiste richting hebben weten te zetten. Victor heeft een dijk van een weekend gereden. Laten we niet vergeten dat deze jongen pas net komt kijken in de Supersport klasse. Twee keer heeft hij een dure fout gemaakt in de wedstrijden wat hem wellicht de overwinning kostte. Desalniettemin is het klasse wat Victor heeft neergezet in zijn nog prille Supersport carrière.”

Nu kan Lentink Sports Racing zich gaan voorbereiden op de start van het Duitse IDM Supersport 600 kampioenschap. Het eerste raceweekend zal verreden worden op het TT Circuit Assen. Dit evenement wordt verreden in het weekend van 14 tot en met 16 augustus.

Foto: Henk Teerink

Foto: Links Victor Steeman uit Lathum, met naast hem Glenn van Straalen