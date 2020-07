Sport en spel voor de jeugd

DREMPT / HUMMELO – In de gemeente Bronckhorst staan de komende weken allerlei leuke activiteiten voor de jeugd op het programma. Zo is er elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur sport en spel in de speeltuin in Drempt en van 12.00 tot 13.30 uur in het Cruyff Court in Hummelo. Deze activiteit is voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deelname is gratis.