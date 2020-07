Sponsoractie voor beregening fleurige IJsselkade

DOESBURG – Samen met de gemeente Doesburg zorgen de bewoners van de IJsselkade er zelf voor dat de bloemen en perken er elk jaar prachtig uitzien. Met een succesvolle sponsoractie hopen de bewoners binnenkort een beregeningsinstallatie aan te kunnen schaffen.

In de afgelopen vier jaar is er een prachtige fleurige kade ontstaan uit een prima samenwerking tussen de bewoners met de medewerkers van de afdeling Leefomgeving van de gemeente Doesburg. Zowel toeristen als bewoners zijn verrast en enthousiast over hoe mooi de perken er elk jaar uitzien, laat coördinator Henny Slokker weten.

“Dit gaat allemaal niet vanzelf. In het voorjaar is een twintigtal vrijwilligers elke veertien dagen bezig om in en rond de perken het onkruid te wieden en de planten te snoeien. Daarnaast is het beslist noodzakelijk om de perken regelmatig te beregenen.” De bewoners kregen in het eerste jaar hulp van de gemeente, die regelmatig een tankwagen met water stuurde. “Dit was op de kade geen succes gezien de schade die hierdoor aan de perken en lantaarnpalen werd toegebracht”, aldus Slokker. “Het jaar daarop hebben we met financiële steun van de gemeente een zware pomp met zware slangen in bruikleen kunnen nemen. In de praktijk blijkt dat de hoeveelheid water die opgepompt wordt veel te groot is, zodat de kleine perkplanten beschadigd raken. Het is helaas niet mogelijk om de pomp langzamer te laten werken. Daarbij zijn de met water gevulde slangen zo waar dat deze voor 75-plussers nauwelijks te tillen zijn. Ook slijten de slangen snel door het gesleep over de kade.”

Slokker heeft een praktischer oplossing bedacht en zou graag een beregeningsinstallatie aanschaffen. “In de privé binnentuin van het complex IJsselkade wordt een puntstuk geslagen om deze tuin met een tijdklok te kunnen beregenen bij grote droogte. Wij mogen voor de perken op de IJsselkade hier ook gebruik van maken. De ervaring is dat de perken op de IJsselkade door de wind sneller uitdrogen. Dit, gecombineerd met de heel droge zomers van de afgelopen jaren, maakt deze oplossing noodzakelijk. Op deze wijze kunnen we ook de komende jaren zonder extra kosten voor de gemeente deze mooie fleurige kade in stand houden.” Een sponsoractie onder de bewoners heeft in korte tijd al bijna 2000 euro opgebracht. Volgens Slokker nogmaals een teken dat deze succesvolle burgerparticipatie ook door de bewoners op prijs wordt gesteld.