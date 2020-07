SP straat op voor meer waardering voor de zorg

DOESBURG – Onze zorg verdient meer dan alleen applaus. Dat is de titel van de petitie die de SP is gestart en die inmiddels al honderdduizend keer is ondertekend. In Doesburg gaat de lokale afdeling de straat op om meer steun op te halen voor de petitie.

SP voorzitter Heidy Melissen legt uit: “De waardering voor onze zorg is nu terecht heel groot. Maar het mag niet alleen bij applaus blijven. Zorgverleners verdienen meer waardering. Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan. De zorg heeft volop de rekening van de vorige crisis betaald. Er is toen veel bezuinigd op de zorg, veel zorgmedewerkers zijn in de afgelopen jaren ontslagen en de werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn toegenomen.”

De SP wil dat de markt uit de zorg wordt gehaald. “Tijdens deze coronacrisis zien we dat samenwerking en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na de crisis ook,” aldus Heidy Melissen.

Ook de lonen blijven al jaren achter. De SP wil dat de rekening komt te liggen bij de grote bedrijven, en dat die ook hun eerlijke deel meebetalen aan dat wat van ons allemaal is. Heidy Melissen: “Het bedrijfsleven krijgt nu miljardensteun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We willen dat grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen, zodat we medewerkers in onze ‘vitale’ beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.”

Leden van de Doesburgse SP-afdeling gaan de straat op om steun op te halen voor de petitie. Op zaterdagochtend 25 juli zijn zij te vinden bij de Aldi, op 1 augustus bij de Dekamarkt en op 8 augustus in de binnenstad, telkens van 10.00 tot 12.00 uur. De leden willen graag met inwoners van de gemeente in gesprek en vragen hen de petitie te ondertekenen. De petitie steunen kan ook via www.beloondehelden.nl.