Schoning van Apeldoorns Kanaal

LOENEN – De witte bloemetjes in het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van de Loenense brug en de uitmonding van de Watervalspreng in Loenen zijn verdwenen. De afgelopen weken was het op de oostelijke oever van het kanaal een drukte van belang met grote machines en laadbakken. Het fietspad was daarom een tijdje afgesloten. Grote grijpers hebben daar ter plaatse al het overbodige groen, zoals riet en waterplanten, verwijderd. Dit werd gestort in grote laadbakken en afgevoerd. De oude waterweg was daar bijna dichtgegroeid door de aanlanding van zand en water uit de Watervalspreng (Veldhuizerspreng), die hier in het kanaal uitmondt. Zelfs door watersporters met een kano was er bijna geen doorkomen meer mogelijk.

Foto: Martien Kobussen