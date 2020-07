Sanne en Ilse behalen certificaat TU Eindhoven

DIEREN – Sanne Reijerman en Ilse Willemsen uit klas DV5A van Het Rhedens Dieren hebben met goed gevolg de Innovation Challenge van de Technische Universiteit Eindhoven doorlopen. Hiervoor hebben zij onlangs een certificaat ontvangen.

De challenge begon in oktober vorig jaar met een opstartbijeenkomst in Eindhoven, waarbij de opdracht werd uitgelegd. De leerlingen werden uitgedaagd na te denken over hoe mensen in 2040 technologie zullen gebruiken. Bij het uitwerken van de opdracht was er hulp en begeleiding vanuit de universiteit.

Ilse en Sanne gingen aan de slag met duurzame stapel-villa’s. Deze hebben ze uitgevoerd met diverse milieuvriendelijke en technische snufjes. Met hun uiteindelijke ontwerp stellen Ilse en Sanne ook de rijken der aarde in de gelegenheid een bijdrage te leveren aan duurzaamheid.

De leerlingen kunnen met de opdracht een bijzondere invulling geven aan hun profielwerkstuk.