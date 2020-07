Rick Evers: Ricky’s cleaning channel

Ik ga mijn baan opzeggen. Ik word namelijk cleanfluencer. Heb ik over gelezen en dat is me toch een partijtje win-win. Let op: een cleanfluencer is iemand die het huis schoonmaakt, daar een filmpje van maakt, dat op YouTube knalt en er met duizenden euro’s advertentie-inkomsten vandoor gaat.

Werkt dat echt? Zeker. Er zijn namelijk heel veel mensen die graag kijken naar poetsende soortgenoten. Worden ze rustig van. Iemand die met een borstel en een sopje de voegen in douche schoonmaakt, met een krabbertje de aangekoekte pizzaresten uit de oven krabt en met een Swiffer de laminaatvloer laat glimmen. Miljoenen volgers hebben ze op social media. Die slimme vogels.

Ik baal er echt van dat ik mijn schoonmaakacties niet eerder gefilmd heb. Je moest eens weten hoe geroutineerd ik de plinten stofzuig. Daar heb ik zelfs een speciaal zuigmondje voor besteld. Een plintenzuigertje. Ik heb hem altijd op zak als ik stofzuig en kan hem inmiddels met een vloeiende beweging op de stang schuiven. Als ik dat gefilmd had, was ik nu schathemeltjerijk.

Het filmen en schoonmaken tegelijk lijkt me wel een dingetje. Voor de meeste klussen heb ik namelijk toch echt twee handen nodig. Daarom heb ik erover nagedacht en zie ik eigenlijk maar twee opties. Optie één: mijn vrouw loopt tijdens mijn schoonmaakronde door het huis overal achter mijn kont aan met een camera. Het nadeel is dat dit niet erg efficiënt is. Optie twee: ik bind een camera met een elastiek vast om mijn hoofd. Nadelen: geen.

Vrijdag staat er weer een grote beurt voor het huis gepland dus ik denk dat ik dan begin. Ik heb ook al besloten dat ik er Engels commentaar bij ga geven. Zo ben ik klaar voor de internationale markt. Weet iemand trouwens de Engelse benaming voor plintenzuigertje? Ik hoor het graag.