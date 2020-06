Rick Evers: Juichverbod

Tot nu toe vond ik de coronamaatregelen van ons kabinet zo gek nog niet. Onze handen stuk wassen, thuisblijven bij klachten, een beetje afstand houden van elkaar; allemaal prima te doen. Maar let op de eerste drie woorden van deze column. Tot nu toe. De premier is namelijk te ver gegaan.

Precies een week geleden vertelde Mark Rutte ons dat we niet meer mochten schreeuwen in een voetbalstadion. We kregen een juichverbod. Natuurlijk mogen we blij zijn als onze favoriete club scoort. Maar die blijdschap moeten we voortaan uiten door ‘hoera’ te fluisteren. Of door een toeter te gebruiken. Kan ook. Een beetje wereldvreemdheid is onze premier blijkbaar niet vreemd.

Niet schreeuwen in een voetbalstadion. Dat is hetzelfde als met je kinderen naar het zwembad gaan en zeggen dat ze niet het water in mogen. Of met mijn vrouw naar een sushibar gaan en zeggen dat ze geen sushi mag eten. Dat gaat gewoon niet. In voetbalstadions schreeuwt iedereen. Altijd. En nu vraagt onze lieve Mark of die altijd sympathieke hooligans ‘hey scheids, je moeder is een hoer’ voortaan willen fluisteren.

Zelf ben ik niet zo’n stadionganger. Ik heb één keer een voetbalwedstrijd in een stadion gezien, maar ik miste de herhalingen en het commentaar. Een vriend van mij gaat wel graag. Die is Go Ahead Eagles fan. Daar juichen ze trouwens ook bijna niet, maar dat heeft hele andere redenen. Geschreeuwd wordt er wel. Het is een uitlaatklep. En je emoties al fluisterend de vrije loop laten, dat werkt gewoon niet.

Misschien moet Marky Mark iets minder strikt naar zijn Outbreak Management Team luisteren en iets meer met zijn voeten in de klei gaan staan. Want als je echt denkt dat mensen massaal ‘hoera’ gaan fluisteren in een voetbalstadion, dan leef je echt in een sprookjesboek.