Rick Evers: Ab

Hij doet toch niet mee. Ab Osterhaus was gevraagd voor het nieuwe seizoen Ranking The Stars en zei in eerste instantie ‘ja’. Maar nu trekt de bekendste viroloog van ons land zijn keutel in. ‘Nu ik zie wat het programma inhoudt, denk ik niet dat het verstandig is om eraan mee te doen’, aldus Osterhaus.

Ik denk dat Ab gelijk heeft. Eens kijken wie er zoal aan dat programma hebben meegedaan: Martien Meiland, Rob Geus, Roy Donders, Ron Boszhard, Emma Wortelboer, Patty Brard en Viktor Verhulst. Die laatste is de zoon van Gert. Van Samson & Gert. Ik denk dat Ab heeft zitten rekenen en erachter kwam dat het IQ van alle kandidaten opgeteld nog onder zijn IQ zat. En dan moet je daar niet gaan zitten.

Ab Osterhaus kende het programma helemaal niet toen hij instemde om mee te doen. Niet handig natuurlijk, maar het zit een beetje in de aard van het beestje. Zo heeft Ab in het verleden al een keer per ongeluk zijn deelname toegezegd aan het programma Viroloog Zoekt Vrouw. Pas toen Yvon Jaspers met drie postzakken voor de deur stond, realiseerde Ab wat hij gedaan had.

Dik een jaar later schijnt Ab per ongeluk een huis gekocht te hebben in het programma Kopen Zonder Kijken. Hij had alle aktes gewoon blind ondertekend omdat hij, zo verklaarde hij later, dacht dat het kilometerdeclaraties van zijn personeel waren. Hij gaf toe het wel enigszins vreemd te hebben gevonden dat Martijn Krabbé de papieren kwam brengen met een voltallige cameraploeg erbij.

Het tekent de harde werker Ab Osterhaus. Geen tijd om alles te lezen, maar blind vertrouwen in de mensen om hem heen. RTL heeft inmiddels een goede plaatsvervanger voor Ab gevonden in de persoon van Clown Bassie. En Osterhaus? Die zien we waarschijnlijk terug als jurylid in het nieuwe seizoen van The Voice Of Holland. Per ongeluk uiteraard.